CNV MotoAsi, griglia di partenza 2020 quasi pronta. Possibili le finali nazionali a Cassano

Quattro “Selettive” dalle Alpi alla Sicilia, venti Gran Premi (anche in notturna), tre diverse categorie di moto in gara (Ohvale, Pit Bike, SuperMotard) e, soprattutto, decine di team e centinaia di piloti (provenienti anche dall’estero) - accompagnati da un nugolo di preparatori, meccanici, familiari ed amici - a contendersi in una adrenalica finale il titolo di “Campione”.

Tutto questo è il CNV MotoAsi, alla cui organizzazione si sta alacremente lavorando già da diverse settimane.

L’edizione 2020 che prenderà il via nella prossima primavera - anche sulla base degli straordinari risultati conseguiti in quelle precedenti - si annuncia più spettacolare che mai.

Il CNV è una vera esperienza agonistica alla portata di tutti, ma in grado, sull’asfalto dei principali circuiti della Penisola, di far risaltare il talento puro.

Non a caso, nella scorsa edizione, al via, in alcune gare della Selettiva Sud, si è visto un campione del calibro di Alessandro Nocco, protagonista qualche settimana fa, tra le altre cose, della “100 km dei Campioni” al Motor Ranch di Tavullia, la classica gara di “flat track” a coppie, giunta alla sua sesta edizione, organizzata dal mitico Valentino Rossi, che ha voluto proprio il pilota salentino accanto a molte stelle del mondo a due ruote, tra le quali Tito Rabat, Alex Rins, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Tatsuki Suzuki e Bradley Ray (solo per citarne alcuni).

Insomma, è la competizione giusta per chi vuole divertirsi ma anche per chi, animato da ben più alte ambizioni, vuole mettersi alla prova. Per questi ultimi il CNV è un’autentica esperienza formativa e un vero e proprio trampolino di lancio.

Anche per la “Selettiva Sud” si sta velocemente completando la griglia dei partenti, con team e piloti impegnati a completare le iscrizioni.

L’organizzazione di questa "Selettiva" è affidata anche quest’anno al team “Svalvolati” di Cassano Murge, “capitale”, ormai, della Pit Bike al Sud, proprio grazie all’impegno della squadra sportiva cassanese.

Tanto è vero che la Pitom di Alfredo “Tomax” Tomassini - tra i migliori produttori di “ruote basse” in Italia - ha scelto la località murgiana per celebrare la sua “Reunion” (due giorni dedicati alle moto della casa marchigiana) e per svolgere, in vista della nuova stagione agonistica, la preparazione tecnico-fisica dei suoi piloti ufficiali, che si svolgerà verosimilmente nel mese di febbraio.

Saranno cinque le tappe della “Selettiva Sud”, che si disputeranno tra la Puglia e la Campania.

Piste e paddock già rodati nelle precedenti edizioni: Casaluce e Battipaglia in terra campana e Torricella, Mottola e Cassano tra la Murgia e il Tarantino. Proprio il circuito internazionale di Cassano, il rinnovato Kartodromo della Murgia, ospiterà la tappa in notturna del mini-campionato.

E chissà, proprio a Cassano potrebbero tenersi le finali nazionali di alcune delle categorie in corsa. Ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza.

Confermata, intanto, la presenza dei protagonisti dell’edizione 2019, più agguerriti che mai.

Tra gli altri si segnala la presenza sulla linea di partenza del team TL Racing, per il quale corre Walter Perretta: l’atleta dopo aver trionfato nella Selettiva Sud, è andato a vincere la finale disputata sul circuito internazionale di Adria, laureandosi Campione Italiano della categoria Ohvale GPO 160 Leggeri.