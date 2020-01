Vitulli: «La vittoria in Coppa è tutta per Ezio Pellecchia»

Con la trasferta di domani in Calabria, si chiude per l’Atletico Cassano una settimana impegnativa, ma sicuramente particolare.

Una settimana che, per i “pellicani”, non è stata solo futsal: in campo gli uomini di mister Parrilla hanno pareggiato in campionato contro il Manfredonia Calcio a 5 e hanno passato il turno in Coppa Italia con l’exploit in casa dell’Assoporto Melilli, gara in cui l’Atletico Cassano ha dimostrato di voler vincere nonostante tutto.

Una vittoria dal sapore particolare, perché arrivata il giorno dopo l’anniversario della triste scomparsa di Ezio Pellecchia, figura storica e colonna portante dell’Atletico Cassano che ci ha lasciato il 14 gennaio 2019 e il cui ricordo è sempre più vivo in casa biancoceleste: «la vittoria in Coppa - afferma infatti il direttore generale Mimmo Vitulli - è dedicata tutta a Ezio Pellecchia. Nell’anniversario della sua scomparsa, sono convinto che c’era lui con noi in una di quelle partite “sanguigne” e “vecchia maniera” come piaceva a lui, senza fronzoli e molto cuore».

Ezio è stato, è e resterà per sempre l’anima di un Atletico Cassano che si sta dimostrando caparbio nell’inseguire gli obiettivi stagionali. Con voglia e determinazione, proprio come sarebbe piaciuto a Ezio che, ne siamo convinti, sarà con l’Atletico Cassano anche nella difficile trasferta di domani sul campo del Magic Crati Futsal Bisignano che viene dalla pesante sconfitta subita proprio a Melilli sabato scorso (11-2) e sarà pronto a lottare su ogni pallone.

«Ci dobbiamo aspettare una partita ostica come al solito - dice Vitulli - contro il Bisignano che, a mio parere, è la squadra che ha raccolto meno rispetto al roster che ha. Avranno sicuramente voglia di riscattare la sconfitta pesante e di rilanciarsi dal punto di vista della classifica. Credo che questa partita rappresenti per loro anche una delle ultime possibilità per rilanciarsi in chiave play off che credo sia l’obiettivo che anche loro avevano a inizio stagione. Sarà sicuramente una partita difficile che dovremo affrontare con la giusta concentrazione». Perché anche l’Atletico Cassano ha un obiettivo da inseguire in questo campionato, quei play off distanti ora quattro punti ma alla portata degli uomini di mister Parrilla: «ripeto da sempre che questo campionato è equilibratissimo nella zona alta - conclude Vitulli - e credo che per la zona playoff si lotta in 8/9 squadre. Sabato scorso, ad esempio, abbiamo pareggiato contro una squadra che dirà la sua in ottica play off, ne sono sicuro».

Appuntamento, dunque, a domani, sabato 18 gennaio 2020, per la 15ª giornata (2ª di ritorno) del Girone C di Serie A2: l’Atletico Cassano sarà ospite del Magic Crati Futsal Bisignano al PalaFerraro di Cosenza. La partita avrà inizio alle ore 16:00 e sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook Sportcom.TV. La direzione di gara è affidata ai signori Daniele Intoppa della sezione di Roma 2 (1° arbitro), Andrea Seminara di Tivoli (2° arbitro) e Vincenzo Cannistrà di Catanzaro (cronometrista).

*Addetto stampa Atletico