Big match al PalAngelillo: l’Atletico Cassano ospita la capolista Assoporto Melilli

Terzo incrocio stagionale tra Atletico Cassano e Assoporto Melilli.

Dopo l’ingiusta sconfitta subìta per torti arbitrali nella 3ª giornata di campionato e l’esaltante vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, i “pellicani” ospiteranno domani, sabato 25 gennaio, per la 16ª giornata del Girone C di Serie A2, la formazione siciliana che attualmente guida la classifica.

La partita avrà inizio alle ore 16:00. La direzione di gara è affidata ai signori Dario Di Nicola di Pescara (1° arbitro), Davide Sallese di Vasto (2° arbitro) e Pasquale Marcello Falcone di Foggia (cronometrista).

Sfida delicata, dunque, quella di domani al PalAngelillo con gli uomini di mister Parrilla, tutti disponibili salvo Cutrignelli che sta recuperando dall’infortunio, che vengono da sei risultati utili consecutivi in campionato e hanno necessità di mantenere la continuità per restare in scia della zona play off, distante 4 punti. Sono 8, invece, i punti che separano l’Atletico Cassano dall’Assoporto Melilli, un gap che i biancocelesti intendono accorciare continuando a rendersi protagonisti di ottime prestazioni: «Sarà una partita di alto livello», ha affermato infatti Fred, intervistato da Calcio a 5 Anteprima. Il brasiliano, autore di una prestazione sontuosa sabato scorso in casa del Magic Crati Futsal Bisignano condita da un poker, ha le idee chiare in merito a quello che potrebbe accadere domani: «Loro sono primi e faranno di tutto per rimanere lì. Servirà tanta concentrazione, se sbagli ti fanno male! Poi conoscendoci verrà fuori sicuramente una partita tattica. Domani dirà tanto per il primo posto: 8 punti sono molti ma 5 diventano già recuperabili! Serve la mentalità vincente, sapere di essere in grado di arrivare lassù, non solo il sabato ma tutti i giorni».

La partita verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

*addetto stampa Atletico Cassano