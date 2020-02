Vittoria nel "Trofeo dei Tre Mari", la Fise premia il Circolo Ippico degli Ulivi

Mancano i gol. I “pellicani” dominano ma perdono di misura contro l’Assoporto Melilli

C’è solo una squadra in campo in quello che, sulla carta, doveva essere il big match della 16ª giornata del Girone C di Serie A2 ed è l’Atletico Cassano. Non basta, però, la buona prestazione ai “pellicani” per battere l’Assoporto Melilli che grazie a due “carambole” mette a segno