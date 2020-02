Campionati provinciali Uisp, en plein dell'ASD Cassano Skating

"Sport di tutti", un successo: per 50 ragazzi sport gratuito con le "tigri" dell'ASD Volley Cassano

Boom di iscrizioni in Puglia per “Sport di Tutti”. Il progetto, promosso dal Ministero per le politiche giovanili e lo Sport e realizzato da Sport e Salute spa in collaborazione con gli organismi sportivi, ha registrato un numero di adesioni che è andato oltre le più rosee aspettative