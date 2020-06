Atletico Cassano: Chiereghin nuovo allenatore

Ad un mese dallo stop definitivo alla stagione 2019-2020, la Divisione Calcio a 5 comincia timidamente ad ufficializzare i primi verdetti come la cristallizzazione delle classifiche ad inizio marzo e le conseguenti promozioni nelle categorie superiori.

Restano però ancora in dubbio molte disposizioni che potranno consentire alle società di iscriversi alla stagione 2020-2021: nulla si sa, ad oggi, delle regole e delle modalità operative ed organizzative per la nuova stagione, condizioni che l’Atletico Cassano ritiene «necessarie per poter programmare l'attività con serietà e scrupolo che ci hanno sempre contraddistinto in questi anni».

La società del presidente Ruggiero, però, è al lavoro già da qualche settimana per provare a mettere in piedi, tra le mille difficoltà dovute al lockdown e alle conseguenze economiche che ha portato soprattutto sugli sponsor, una squadra che possa affrontare il campionato di Serie A2 anche nella prossima stagione, la terza consecutiva nella seconda categoria del futsal nazionale.

Con un post sulla pagina Facebook ufficiale, infatti, l’Atletico Cassano comunica che «siamo al lavoro e stiamo ponendo le basi per la costruzione del roster, cominciando dal primo tassello necessario nella nuova stagione, ossia l'allenatore».

Salutato Parrilla, i “pellicani” abbracciano mister Roberto Chiereghin al quale verrà affidata la guida della prima squadra per la stagione 2020-2021.

Barlettano, classe 1966, Chiereghin vanta una quasi ventennale esperienza sulle panchine del futsal: comincia nella stagione 2002-2003 nello staff tecnico del Bisceglie Calcio a 5, come vice di uno degli allenatori pugliesi più vincenti del calcio a 5, Leopoldo Capurso, con cui condividerà lungamente la panchina. Sempre al seguito di Capurso, nel 2014 comincia la sua avventura al Kaos Bologna, esperienza che dura due anni in Serie A.

Torna in Puglia come allenatore del Barletta C5 e, per i successivi tre anni, è alla guida del Giovinazzo con cui disputa ottime stagioni nel campionato di Serie B.

Dopo un anno di pausa, mister Chiereghin è pronto a mettere la sua esperienza e professionalità al servizio dell’Atletico Cassano che rivolge al nuovo tecnico «un caloroso saluto augurandogli di regalare tante soddisfazioni al nostro sodalizio».

Sul fronte mercato calciatori, invece, per il momento l’Atletico Cassano saluta ufficialmente Tiago (9 gol stagionali, 8 in campionato e 1 in Coppa della Divisione) che si accasa al Magic Crati Futsal Bisignano dove, probabilmente, lo seguirà anche Manzalli che lascia Cassano dopo tre stagioni e 26 gol (2 nell’ultima stagione tormentata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto il girone d’andata) tra Serie B e Serie A2. Salutano anche Fred (14 gol in campionato e 1 in Coppa Italia) e Sviercoski (10 gol in campionato).

Definito l’allenatore, ora, l’Atletico Cassano potrà cominciare a pensare ai giocatori che andranno a comporre il roster per la stagione 2020-2021.

Soddisfazioni, intanto, per i “pellicani” arrivano dagli addetti ai lavori: l’Atletico Cassano è stata nominata miglior società della stagione 2019-2020 dalla speciale classifica stilata da Giuseppe Lonero per puglia5.it con i voti di giocatori, tecnici e staff delle altre società del Girone C di Serie A2 con 21 preferenze sui 69 voti espressi. Per i “pellicani” anche due giocatori nella top10 dei migliori giocatori del Girone: Juan Perri e Alemão Glaeser.