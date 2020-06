Perri c’è! Il centrale argentino con l’Atletico anche nella nuova stagione: «Qui mi sento a casa»

È Juan Cruz Perri il terzo tassello del roster a disposizione di mister Roberto Chiereghin per la stagione 2020-2021.

Centrale argentino classe 1991, Perri è arrivato all’Atletico Cassano nell’estate 2018 e si appresta a vivere il suo terzo campionato in biancoceleste.

Dopo un primo anno di assestamento (segnato anche da un infortunio che gli ha impedito di prender parte ai play off per la promozione in Serie A) in cui è andata a segno 11 volte in 20 partite giocate, Perri è stato tra i protagonisti assoluti della stagione 2019-2020 in cui si è rivelato il perno del gioco biancoceleste: per lui 26 presenze e 11 gol fino all’interruzione del campionato a seguito dell’emergenza sanitaria.

«Sono più che soddisfatto per aver trovato l’accordo con l’Atletico Cassano», commenta il centrale argentino: «sono davvero felice di restare perché a Cassano mi sento a casa». Perri è pronto a mettere tutta la sua esperienza, la sua tecnica e il suo potente tiro nuovamente a disposizione dei “pellicani” in una stagione in cui spera di mantenere gli stessi livelli di quella appena conclusa: «per me la stagione 2020-2021 - afferma - è stata una rivincita su quella precedente. Spero di fare lo stesso campionato che ho fatto l’anno scorso e anche meglio».

*addetto stampa Atletico