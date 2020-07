Dibenedetto un altro anno all’Atletico. «Fiero di indossare ancora questa maglia»

Continuano le conferme in casa Atletico Cassano: i “pellicani” mettono al sicuro i pali con Michele Dibenedetto che vestirà biancoceleste anche nella stagione 2020-2021.

Come Alemão Glaeser, anche per il portiere altamurano classe 1992 il prossimo sarà il quinto anno a Cassano delle Murge: arrivato nell’estate del 2016, Dibenedetto ha collezionato 103 presenze e 1 gol (nella sua prima stagione) in quattro anni in biancoceleste.

«Sono felice per il rinnovo ma soprattutto sono fiero di indossare per il quinto anno consecutivo la maglia del Cassano», afferma a caldo il portierone altamurano: «a questa maglia e a questa squadra devo molto - aggiunge - in quanto mi è sempre stata data piena fiducia e spero di continuare a difenderla nel miglior modo possibile».

Cominciano ad arrivare, dalla Divisione Calcio a 5, le prime ufficialità in merito alla stagione 2020-2021. C’è una data d’inizio: il 17 ottobre 2020 si giocherà la prima giornata del campionato.

Per quanto riguarda l’Atletico Cassano, poi, la principale novità sarà quella dell’allenatore con l’arrivo di Roberto Chiereghin. Michele Dibenedetto, però, non nasconde il rammarico per come si è conclusa la stagione 2019-2020: «non è stato semplice non concludere la stagione calcistica - dice il numero 1 biancoceleste - ma sono fiducioso per il nuovo anno che ci attende. Sicuramente ci saranno tante novità tra cui il mister Chiereghin, e sono certo che daremo il massimo. Gran parte dell’ossatura della squadra è stata confermata e questo è per tutti noi un vantaggio. Mi aspetto una stagione ricca di emozioni - conclude - e non vedo l’ora di tornare in campo».

*addetto stampa Atletico