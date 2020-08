“Linea verde” Atletico Cassano: confermato anche Rella. «Qui per continuare a crescere e migliorare»

Dopo la conferma di Pellecchia, un altro elemento dell’Under 19 di mister Maurizio Mazzarella va ad arricchire la “linea verde” della prima squadra dell’Atletico Cassano.

Per Mirko Rella, in realtà, si tratta di una vera e propria conferma tra i “grandi”: il 19enne barese (scoperta di Ezio Pellecchia) capitano, capocannoniere (ex aequo con Giampietro a quota 35 gol) e trascinatore dell’Atletico Cassano Under 19 che ha vinto il Girone T, è un punto fermo anche della prima squadra biancoceleste con cui è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi sotto la guida di mister Parrilla, trovando anche il gol contro la Polisportiva Sammichele.

Rella continuerà a guidare i baby-pellicani, ma diventa un uomo in più a disposizione di mister Roberto Chiereghin che potrà contare sull’agilità e sull’estro del talentino barese: «sono felicissimo di poter fare ancora parte di questa meravigliosa famiglia che è l’Atletico Cassano e che mi è stata sempre vicino, aiutandomi a crescere dal punto di vista sportivo e umano».

Quella vissuta da Rella nel 2019-2020 è stata «sicuramente l’annata più bella in assoluto con l’Under 19 perché abbiamo vinto il campionato con un ampio margine sulla seconda classificata ed è un peccato che non si siano potuti disputare i play off scudetto per la sospensione della stagione, con la prima squadra, invece, ho messo insieme parecchi minuti e non può che farmi piacere».

Sguardo ora puntato sul campionato 2020-2021: «non vedo l’ora di ricominciare. Spero di fare del mio meglio, ma sono sicuro che non potrà che andare bene perché quando ti alleni con campioni come Alemão Glaeser, Cutrignelli o Perri (solo per citarne alcuni) non può che migliorare. Mi aspetto una stagione bella e intensa che con l’impegno che sapremo metterci ci porterà sicuramente a situazioni molto positive».

