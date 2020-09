Atletico Cassano: si cambia. “Pellicani” nel Girone C

A pochi giorni dalla direzione dei calendari della Serie A2, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 cambia la composizione dei gironi della seconda categoria del futsal nazionale.

Novità importanti per l'Atletico Cassano che, inizialmente inserito nel Girone D (con il New Taranto Calcio a 5 e squadre lucane, campane, calabresi and siciliane), a seguito della rinuncia dell'Imolese (Girone A) e del ripescaggio del SIAC Messina dalla Serie B, si ritrova nel Girone C.

Sono proprio i siciliani, infatti, a prendere il posto dei “pellicani” nel Girone D (in cui l'unica pugliese resta il New Taranto Calcio a 5), mentre l'Atletico Cassano va a sostituire il Prato (spostato nel Girone A) nel Girone C: a completare il raggruppamento ci sono i Buldog Lucrezia (Urbino), il CLN CUS Molise (Campobasso), il Futsal Cobà (Porto San Giorgio), il Futsal Pistoia, il Tenax Castelfidardo, la Tombesi Ortona, la VIS Gubbio e le altre pugliesi Futsal Capurso, Giovinazzo Calcio a 5, Manfredonia Calcio a 5 e Virtus Rutigliano.

Per i “pellicani”, dunque, un girone sicuramente più semplice dal punto di vista logistico (con trasferte più agevoli rispetto a quelle previste nel Girone D), ma che presenta molte più insidie con squadre che sono state protagoniste indiscusse della sessione estiva di futsalmercato .

Indipendentemente dalle vicissitudini federali, però, l'Atletico Cassano sta riscaldando i motori per l'avvio della stagione 2020-2021 (che ci si augura meno tormentata della precedente): i “pellicani” si raduneranno domani, 10 settembre, presso il PalAngelillo agli ordini di mister Roberto Chiereghin e del preparatore atletico Carlo Quadrelli (confermato nello staff tecnico insieme al preparatore dei portieri Giacomo Zeverino e al massaggiatore Vincenzo Capobianco) per cominciare gli allenamenti.

Diffuse, inoltre, le amichevoli previste nel pre-season: si parte sabato 19 settembre, al PalaIntini di Noci contro i padroni di casa del Futsal Noci. Il 26 settembre i “pellicani” prenderanno parte, per la seconda volta, al triangolare del Memorial Peppino Caroli al PalaWojtyla di Martina Franca contro l'FF Napoli e il Signor Prestito CMB. Il 30 settembre si ricorda Ezio Pellecchia con la seconda edizione del Memorial a lui dedicato che si giocherà al PalAngelillo: al triangolare, oltre all'Atletico Cassano, parteciperanno la Virtus Rutigliano e il Futsal Capurso, in una sorta di antipasto di quello che sarà il campionato. Il 3 ottobre i “pellicani” andranno a Bisceglie per giocare al PalaDolmen contro la Diaz Bisceglie. Il 10 ottobre, ad una settimana dall'avvio del campionato,

*addetto stampa Atletico Cassano