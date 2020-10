Riparte il campionato di Serie A2: Atletico Cassano in trasferta a Rutigliano

Si ricomincia, finalmente.

Dopo otto lunghi mesi senza futsal e un’estate tormentata tra incertezze e protocolli da rispettare, fino ai dubbi sullo stop allo sport dilettantistico (scongiurato dall’ultimo DPCM), torna la Serie A2 di calcio a 5.

Avevamo lasciato l’Atletico Cassano al quinto posto nella stagione 2019-2020 in un campionato che non è mai finito a causa del lockdown.

I “pellicani” ripartono ora con la prima trasferta stagionale, in casa della Virtus Rutigliano per la 1ª giornata del Girone C di Serie A2 2020-2021: un derby che negli scorsi anni ha sempre garantito spettacolo e divertimento.

La partita si giocherà domani, sabato 17 ottobre, al Tensostatico Comunale di Rutigliano alle ore 16:00, senza pubblico in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020 per il contenimento del contagio da Covid-19.

La partita sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook della Virtus Rutigliano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Luca Michele De Candia di Molfetta (1° arbitro), Marco Villanova di Bari (2° arbitro) e Antonio Valentini di Bari (cronometrista).

I “pellicani” hanno già affrontato la Viruts Rutigliano degli ex Gaurino e Rotondo nel precampionato, perdendo 1-0 nella “mini-partita” del Memorial Ezio Pellecchia dello scorso 30 settembre che ha dato la possibilità agli uomini di mister Chiereghin di confrontarsi con formazioni del Girone C e farsi un’idea di quello che potrà essere il campionato che sta per iniziare: «la prima giornata è emblematica di quella che sarà la stagione - afferma infatti il tecnico barlettano - perché affrontiamo subito una squadra forte, che ha perso degli elementi importanti dello scorso anno ma ne ha trovati altri veramente forti. Sarà un campionato che ci impegnerà molto a livello fisico e anche, e forse soprattutto, a livello mentale» con la “leggerezza”, però, dovuta al «non porsi obiettivi» da parte della società.

«L’importante è fare bene per questa che è una maglia importante - aggiunge Roberto Chiereghin - e chi la indossa sa che non deve accontentarsi e deve dare il massimo in campo per ottenere il massimo del risultato».

Gli fa eco il direttore generale Mimmo Vitulli, per il quale «è difficile porsi obiettivi in un momento del genere, ma sia chiaro: il nostro credo sarà quello di non mollare un centimetro in tutte le gare».

*Addetto stampa Atletico