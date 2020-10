Atletico: finalmente l’esordio. Salonia: «Situazione difficile ma metteremo in campo cuore e grinta»

Questa volta ci siamo: l’Atletico Cassano farà il suo esordio nel Girone C di Serie A2 domani, sabato 31 ottobre, sul campo del Buldog Lucrezia a Lucrezia di Cartoceto (in provincia di Pesaro-Urbino) nella partita valida per la 3ª giornata di campionato.

La partita avrà inizio alle ore 16:00 e sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del Buldog Lucrezia. La direzione di gara è affidata ai signori Angelo Tasca di Treviso (1° arbitro), Giacomo Voltarel di Treviso (2° arbitro) e Martina Piccolo di Padova (cronometrista).

Dopo il rinvio delle prime due giornate a causa della positività di alcuni componenti del gruppo squadra, dunque, i “pellicani” si apprestano ad esordire in un clima che il vicepresidente Giuseppe Salonia non esita a definire «grottesco per tutte le vicissitudini che abbiamo e stiamo passando. Non era mai capitato di affrontare una partita senza sapere chi può giocare - continua il “numero due” della società - perché sabato avremo cinque giocatori di movimento e quattro ragazzi dell’Under 19».

Una situazione legata inevitabilmente a quanto l’Atletico Cassano ha dovuto affrontare in queste due settimane, con il primo contagio che ha portato al primo rinvio, all’esecuzione dei tamponi con la scoperta degli altri contagiati e il secondo rinvio. Una situazione che però i “pellicani” hanno tenuto sotto controllo anche grazie al grande impegno di Salonia che, sin dal raduno di settembre, ha assunto il ruolo di delegato all’attuazione del protocollo di sicurezza (il cosiddetto “Covid-manager”). Un incarico che, afferma, «mi ha creato notevoli difficoltà dovute all’incertezza del momento che viviamo. Abbiamo adempiuto e stiamo adempiendo, con grande difficoltà, a tutto quello che il protocollo FIGC ci ha imposto. La situazione attuale è sicuramente piena di incognite ma il nostro impegno non manca e siamo ligi nel rispettare le misure anticontagio previste da protocollo e normative».

A complicare ulteriormente le cose in casa Atletico Cassano è stata la partenza di Clayton Pedaleira, tornato in Brasile proprio per le incertezze legate al Covid e per stare con la famiglia. La società del presidente Ruggiero è corsa subito ai ripari, assicurandosi le prestazioni sportive di Hector Lana Llanos, pivot spagnolo classe ‘95 arrivato dal Futsal Cobà con cui ha iniziato la stagione.

«La partenza di Pedaleira - commenta Salonia - ci ha creato un problema serio dal punto di vista della squadra in quanto puntavano molto sul ragazzo il quale per motivi legati alla pandemia ha deciso di ritornare in Brasile dalla sua famiglia. L'arrivo di Hector Lana dimostra il nostro continuo impegno e la nostra volontà di dare sempre il massimo per il nostro Atletico che riteniamo un patrimonio della nostra comunità anche se a volte ci sentiamo un po' "soli". Hector è un ragazzo giovane è al primo anno in Italia dove vuole mettere in evidenza le qualità che noi crediamo lui abbia. Ovviamente non è arrivato in un momento facile sotto tutto i punti di vista ma credo che farà bene».

Hector Lana dovrebbe esordire già domani con i “pellicani” che sono tutti chiamati a “fare bene” per dare un segnale forte in questo clima di difficoltà che stanno tutti vivendo: «noi come società abbiamo una storia importante e non saranno queste difficoltà a piegarci. Affronteremo la gara con lo spirito di chi sa di dover mettere in campo il cuore e la grinta necessari per superare le difficoltà che oggettivamente sono evidenti».

