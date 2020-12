Atletico Cassano: “manita” al Gisinti Pistoia. Prima vittoria in campionato per i “pellicani”

Arriva nel recupero della 6ª giornata del Girone C di Serie A2, al PalAngelillo contro il Gisinti Pistoia, la prima vittoria nel campionato 2020-2021 dell’Atletico Cassano.

Per i “pellicani” quello di ieri è stato il ritorno sul gommato di casa dopo più di 9 mesi (il 29 febbraio, contro il Futsal Polistena l’ultima gara interna, anche in quell’occasione fu vittoria per i biancocelesti): pur senza pubblico i biancocelesti fanno valere il fattore campo imponendosi sui toscani con un convincente 5-1, frutto di una prestazione di sostanza che ha dimostrato che gli uomini di mister Chiereghin hanno carattere e qualità per far sentire la propria voce in un girone non certo semplicissimo.

LA PARTITA

Mister Chiereghin parte con Dibenedetto, Perri, Caio, Cutrignelli e Alemão Glaeser. Gli ospiti rispondono con Barbensi, Galindo, Berti, Keko e Bebetinho.

L’avvio di gara è equilibrato con le squadre che si affrontano a viso aperto senza mai affondare il colpo, tanto che la prima occasione della partita è frutto di una disattenzione difensiva biancoceleste: Dibenedetto tocca corto per Caio, Keko ne approfitta e scalda le mani al portiere dell’Atletico Cassano che, poco dopo, ci prova con un lungo lancio dalla propria porta. Barbensi, dall’altra parte, è costretto ad alzare in angolo l’insidioso tiro del “collega” biancoceleste.

La gara si sblocca al’8’ con la prima marcatura cassanese di Ruben Zafra, a conclusione di un ottimo scambio con Hector Lana che, esattamente un minuto dopo, segna anche lui il suo primo gol in biancoceleste.

Sotto per 2-0 il Gisinti Pistoia prova a reagire impegnando Dibenedetto con Berti che ci prova di tacco, sulla respinta Keko calcia a botta sicura ma Zafra salva sulla linea mentre Bebetinho, in contropiede, trova la pronta risposta di Dibenedetto.

L’Atletico Cassano si rifà sotto con Alemão Glaeser che prima colpisce il palo, poi è più preciso e manda in rete un preciso assist di Caio da rimessa laterale.

Nel finale del primo tempo Keko e Galindo provano ad accorciare, Caio dall’altra parte impensierisce Barbensi, ma si va negli spogliatoi sul 3-0.

In avvio di ripresa l’Atletico Cassano sembra determinato a chiuderla e si riversa in avanti prima con Perri che calcia alto e poi con Cutrignelli che trova due volte il calcio d’angolo prima di segnare il 4-0 saltando anche il portiere avversario. Per il capitano è il ritorno al gol dopo più di un anno: la sua ultima marcatura risale al 23 novembre 2019.

Il Gisinti Pistoia schiera subito Keko nel ruolo di portiere di movimento e trova il gol con una deviazione sottomisura di Bortoletti che beffa Dibenedetto. L’Atletico Cassano, però, riporta a +4 il vantaggio sugli ospiti grazie alla doppietta di Alemão Glaeser che, dopo aver colpito il secondo palo di giornata, mette a segno la sua personale doppietta su un preciso assist di Perri a conclusione di una magistrale azione partita da Caio.

Gli ospiti continuano ad attaccare con il power play, ma l’Atletico Cassano controlla bene e prova a rendersi ancora pericoloso con Lana, Cutrignelli, Perri e Alemão Glaeser.

La gara finisce sul 5-1 per i “pellicani” che muovono la classifica con i primi 3 punti della stagione in un PalAngelillo purtroppo deserto. Ma i tifosi biancocelesti possono esultare: l’Atletico Cassano vince e convince. Con questo spirito ci sarà da divertirsi nel proseguo del campionato.

ATLETICO CASSANO – GISINTI PISTOIA 5-1 (p.t. 3-0)

ATLETICO CASSANO: Dibenedetto, Perri, Caio, Cutrignelli, Alemão Glaeser; Muca, Rella, Lorusso, Lana, D’Ambrosio, Zafra, Pellecchia. Allenatore: Roberto Chiereghin

GISINTI PISTOIA: Barbensi, Galindo, Berti, Keko, Bebetinho; Bortoletto, Melani, Senna, Homsi, Montorzi, Panattoni, Giorgi. Allenatore: Nicola Lami

ARBITRI: Pasquale Crocifoglio di Napoli e Giuseppe Aumenta di Sala Consilina

CRONO: Vito Matera di Molfetta

MARCATORI: 8’18’’ pt Zafra (AC) - 9’18’’ pt Lana (AC) - 15’05’’ pt Alemão Glaeser (AC) - 1’20’’ st Cutrignelli (AC) - 4’33’’ st Bortoletto (GP) - 5’46’’ st Alemão Glaeser (AC)

AMMONITI: 8’32’’ pt Lana (AC) per gioco scorretto - 5’06’’ st Alemão Glaeser (AC) per proteste

*addetto stampa Atletico