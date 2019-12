Nemmeno nelle festività natalizie l’attività sportiva della Murgiabasket si ferma.

Con la pausa dei campionati giovanili, la società sportiva cassanese sarà presente in due tornei nazionali con le categorie Under 13 e 14 e nei tornei minibasket. Inoltre un atleta della Murgiabasket parteciperà al torneo “CIAO RUDY” di Pesaro e alcuni giovani cestisti cassanesi saranno presenti agli allenamenti del Centro Tecnico Federale e della selezione pugliese per i ragazzi 2006.

Dal 27 al 29 dicembre i ragazzi Under 13, nati nel 2007, parteciperanno al 25° “Natale sotto Canestro”, torneo internazionale, che si svolgerà a Castellamare di Stabia e vedrà la partecipazione di 16 squadre che si contenteranno il titolo.

I ragazzi di coach Quinto, sono stati inseriti nel girone SCAVI ARCHEOLOGICI E TERME DI STABIA, che si svolgerà a Castellamare con le seguenti squadre: BASKET TEAM STABIA – BMEI HERZLIYA BASKETBALL (ISRAELE) – DIBEBA BASKET CASTELNUOVO – MURGIABASKET CASSANO.

Oltre alla squadra Israeliana ci sarà anche una squadra Ungherese di SOPRONI SPORTISKOLA AKADEMIA.

Le squadre italiane provengono, oltre che dalla Campania, anche da Lazio – Basilicata – Puglia.

Ecco i ragazzi che rappresenteranno la MURGIABASKET:

1)CAPASSO MARCO

2)GIANDOMENICO GIORGIO

3)CASTELLANA ALESSANDRO

4)LIONETTI LUCA

5)CAPRIULO GIULIO

6)SORINO PAKY

7)CIAVARELLA ANTONIO

8)ASCENZIONE DANIELE

9)ORFINO GIUSEPPE

10)SURICO SEBASTIANO

11)GENTILE FRANCESCO

12)TANZI CRISTIAN

COACH: QUINTO FILIPPO

Sempre dal 27 al 29 dicembre, il 2010 Capasso Nicolò sarà impegnato, in prestito all’ Angiulli Bari, in un torneo Aquilotti, che si terrà a Pesaro, “CIAO RUDY”. Esperienza di crescita sportiva e non solo per il piccolo Nicolò!!

Tra il 28 e 29 dicembre si terrà l’allenamento del Centro Tecnico Federale e della selezione Pugliese 2006 che si terrà a Gioia del Colle. I ragazzi saranno a disposizione della Federazione Pugliese dal pomeriggio di sabato 28 alla sera di domenica 29, dove svolgeranno allenamenti per il CENTRO TECNICO FEDERALE e in preparazione al TROFEO DELLE REGIONI che si svolgerà a Pasqua a Roseto degli Abruzzi.

Tra i 14 convocati ci sono i 5 ragazzi della Murgiabasket: ALTIERI FRANCESCO – CARPIGNANO ANGELO – QUINTO MATTIA – PISCITELLI CRISTIAN – VANGI FILIPPO.

Anche i più piccoli saranno impegnati durante le festività natalizie, infatti domenica 28 si svolgerà a Santeramo in Colle un torneo per la categoria Scoiattoli (2011/12), dove la Murgiabasket Cassano sarà presente con i suoi piccoli campioncini guidati dall’istruttore D’Ambrosio Giuseppe.

La befana vedrà, per finire, gli under 14(nati nel 2006) impegnati nel torneo nazionale di Bologna: VIII TORNEO CITTA’ DI BOLOGNA Memorial DARIO BELLANDI. Il torneo vede la partecipazione di 6 squadre, che si contenderanno il trofeo, in un girone: ROUTE 64 BOLOGNA – BENEDETTO CENTO (FERRARA) – PALL. FAVARO (VENEZIA). Dall’ altra parte: MURGIABASKET CASSANO – VERCELLI BASKET – COMPAGNIA DELL’ ALBERO RAVENNA. Alla fine delle gare dei gironi, le vincenti disputeranno la finale 1°/2° le seconde classificate 3°/4° e le ultime 5°/6°. Sarà un buon banco di prova per i ragazzi guidati da Coach Quinto Filippo dopo le ottime prestazioni in campionato.

Ecco i ragazzi che parteciperanno:

1)ALTIERI FRANCESCO

2)CARPIGNANO ANGELO

3)FARAVELLI GIUSEPPE

4)GIOVE GIANVITO

5)GUIDA GIUSEPPE

6)GRAVINESE MARCO

7)LANZOLLA MARCO

8)PALMISANO JOSEPH

9)PISCITELLI CRISTIAN

10)QUINTO MATTIA

11)SASANELLI ALESSIO

12)VANGI FILIPPO

COACH: QUINTO FILIPPO