L’under 18 in cui militano i cassanesi Rana Gianvito e Piscitelli Giorgio, dopo la brillante fase di qualificazione chiusa al 1° posto con Altamura e Mottola e conseguente passaggio alla fase Gold, guidata dal coach Guarini e inserita nel girone con Bk Noicattaro – Basket Bitritto – Japigia Bari – Action Now Monopoli – Ginnastica Angiulli – Sport E Vita Altamura, ha iniziato la seconda fase sotto tono subendo due sconfitte nelle prime due gare. Ricaricate le batterie, il 13 gennaio i ragazzi murgiani faranno visita alla Ginnastica Angiulli Bari, cercando di invertire il trand negativo.

Nel campionato Under 15 eccellenza, la squadra guidata da Polucci, dopo 9 giornate, insegue la capolista San Severo - avanti di 2 punti - con 8 vittorie e 1 sconfitta subita proprio dai foggiani, a pari merito con Mens Sana Mesagne. Lunedì 13 gennaio, si svolgerà l’ultima gara di andata in casa del Mola New Basket 2012 e scontro diretto Progetto San Severo – Mens Sana Mesagne, risultato che definirà meglio la classifica. La squadra è composta da ragazzi di Santeramo/Gioia più ragazzi di Gravina – Acquaviva e Cassano.

Il campionato under 14 élite è dominato dalla Murgiabasket con 7 vittorie su 7 gare, con 4 punti di vantaggio sulla seconda Aurora Brindisi e 6 di vantaggio su La Scuola di Lingue Manfredonia e Happy Casa Brindisi. L’8 gennaio, alla ripresa del campionato, si svolgerà la gara casalinga contro New BK99 Lecce. Nella squadra guidata dal duo Polucci/Quinto militano i cassanesi: Piscitelli Cristian – Quinto Mattia – Sasanelli Alessio – Guida Giuseppe – Gravinese Marco – Ariano Pietro – Lanzolla Marco – Capasso Marco Con La Giunta Dei Forestieri Carpignano Angelo – Faravelli Giuseppe(Castellaneta), Altieri Francesco – Vangi Filippo(Corato), Caponio Bartolomeo – Giove Gianvito – Bevilacqua Lorenzo(Santeramo).

L’ under 13 del duo QUINTO/D’AMBROSIO, dopo aver chiuso il girone di qualificazione al 2° posto con 4 vittorie e 2 sconfitte e con la qualificazione alla fase Gold, dopo le festività, disputerà la prima giornata di campionato contro Basket School Altamura l’11 gennaio alle ore 17.00 palestra del liceo di Cassano.

Nel girone anche Basket Bitritto, Olimpia Gioia e le tarantine Virtus Taranto – Amatori Ricciardi Taranto – Valentino Castellaneta – New Sporting Mottola.

Il rooster: Capasso Marco – Cereku Algert – Artellis Mattia – Capriulo Giulio – Palmirotta Andreas – Lionetti Luca – Castellana Alessandro – Caponio Gabriele – Peppino Gabriele – Bozzi Irene – Masiello Alessio – Desimini Nicolas che insieme ai Santermani Giandomenico Giorgio, Nuzzolese Giuseppe, Lovecchio Nunzio cercheranno di ben figurare in questo campionato. La collaborazione, ormai consolidata, fra Murgiabasket Cassano e Murgiabasket Santeramo con l’aggiunta, dallo scorso campionato, dell’Olimpia Gioia ha permesso di ottenere ottimi risultati in Puglia per poi ben figurare anche a livello nazionale.