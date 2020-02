Si è conclusa lo scorso 14 febbraio la fase regolare del campionato Under 14 Élite con la Murgiabasket che ha dominato questa parte di stagione chiudendo a punteggio pieno, con 12 vittorie in 12 partite, e ben 8 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici Scuola di Lingue Manfredonia e Happy Casa Brindisi.

Questo lo strabiliante ruolino di marcia della squadra guidata dal coach Filippo Quinto.

Girone d’andata

1ª giornata: Murgiabasket – Virtus Foggia 101-36

2ª giornata: New Basket Lecce – Murgiabasket 42-74

3ª giornata: Murgiabasket – Fortitudo BK Francavilla 102-40

4ª giornata: Happy Casa Brindisi – Murgiabasket 69-91

5ª giornata: Murgiabasket – Scuola di Lingue Manfredonia 72-44

6ª giornata: Aurora Brindisi – Murgiabasket 48-79

Girone di ritorno

1ª giornata: Virtus Foggia – Murgiabasket 69-90

2ª giornata: Murgiabasket – New Basket Lecce 79-45

3ª giornata: Fortitudo BK Francavilla – Murgiabasket 53-98

4ª giornata: Murgiabasket – Happy Casa Brindisi 92-64

5ª giornata: Scuola di Lingue Manfredonia – Murgiabasket 58-81

6ª giornata: Murgiabasket – Aurora Brindisi 105-66

A conferma delle straordinarie prestazioni degli atleti cassanesi ci sono anche altri numeri: la Murgiabasket, chiude con il miglior attacco (1064 punti realizzati) e la miglior difesa (630 punti subiti) del torneo.

Ecco la classifica finale:

24 punti Murgiabasket (12 vittorie e 0 sconfitte) 16 punti Scuola di Lingue Manfredonia (8 vittorie e 4 sconfitte)

16 punti Happy Casa Brindisi (8 vittorie e 4 sconfitte) 14 punti Aurora Brindisi (7 vittorie e 5 sconfitte) 6 punti New Basket Lecce (3 vittorie e 9 sconfitte) 4 punti Fortitudo Bk Francavilla (2 vittorie e 10 sconfitte)

4 punti Virtus Foggia (2 vittorie e 10 sconfitte).

Ora per la Murgiabasket si apre la “fase ad orologio”: i cestisti cassanesi saranno impegnati in casa contro la Scuola di Lingue Manfredonia, l’Happy Casa Brindisi e l’Aurora Brindisi, mentre in trasferta affronteranno le ultime tre della classifica New Basket Lecce, Fortitudo Francavilla e Virtus Foggia.

Nella “fase ad orologio”, le squadre porteranno in eredità i punti conseguiti nella fase regolare e, al termine del torneo, verrà stilata una nuova graduatoria che deciderà le quattro squadre che si qualificheranno alla Final Four, da cui verrà fuori la vincente del Campionato Regionale Pugliese e che parteciperanno alle finali nazionali.

Ciliegina sulla torta per la Murgiabasket è la convocazione di ben cinque giocatori (Francesco Altieri, Angelo Carpignano, Cristian Piscitelli, Mattia Quinti e Filippo Vangi) nella Selezione Pugliese. I cinque cestisti della Murgiabasket avranno la possibilità di essere tra i 12 che difenderanno i colori della Puglia al Trofeo delle Regioni in programma dal 9 al 14 aprile a Roseto degli Abruzzi.

Ecco il roster, con i relativi numeri di maglia, della Murgiabasket che ha stravinto la fase regolare del campionato regionale Under 14 Élite: 2. Marco Capasso; 4. Lorenzo Bevilacqua; 6. Gianvito Giove; 7. Francesco Altieri; 8. Angelo Carpignano; 9. Bartolomeo Caponio; 10. Marco Lanzolla; 11. Cristian Piscitelli; 15. Filippo Vangi; 16. Pietro Ariano; 18. Alessio Sasanelli; 19. Giorgio Giandomenico; 23. Giuseppe Guida; 24. Marco Gravinese; 30. Mattia Quinto; 35. Giuseppe Faravelli. Coach: Andrea Polucci. Assistente coach: Filippo Quinto. Dirigente: Massimo Capasso.