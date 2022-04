Un altro "azzurro" per Cassano: Lionetti convocato nella rappresentativa nazionale dei dilettanti

Il cielo su Cassano di questi tempi è sempre più azzurro. Crescono a visto d'occhio gli sportivi del nostro paese che vestono i colori della nazionale. «Un ragazzo e un atleta splendido». Così mister Gaetano Fanelli, allenatore dei "young lions" di Bitonto descrive l'under 17 Michele Lionetti. Il difensore cassanese - classe 2005 e punto fermo dell'Unione Sportiva Bitonto Calcio - ha ricevuto in questi giorni la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti. Calogero Sanfratello, mister degli azzurrini, ha convocato Lionetti per il Raduno Territoriale dell’Area Sud della Rappresentativa Nazionale, nell’ambito del “Progetto Giovani LND”, che si terrà a Catanzaro il prossimo 12 aprile. Nel corso del raduno, il forte terzino destro scenderà in campo due giorni dopo per affrontare la Rappresentativa Regionale Calabria U17. «Ho conosciuto Michele quest’anno - racconta mister Fanelli - e, a dire il vero, la scorsa estate ho ‘ereditato’ un ragazzo un po’ giù di morale, poiché poco utilizzato nella sua precedente esperienza con l’U17 Nazionale del Bisceglie, ma anche stracolmo di sana voglia di riscatto. Lionetti è il tipico giovane calciatore già ‘mentalizzato’, educato, sempre disponibile al lavoro, a fare gruppo, ad aiutare i compagni di squadra e che sta avendo un percorso qui a Bitonto visibilmente in crescendo. Questo è un successo individuale e di gruppo allo stesso tempo, che premia appunto la costanza, l’abnegazione, la voglia di emergere, anche perché non va dimenticato che questo ragazzo e la sua famiglia fanno in auto Bitonto-Cassano quasi tutti i giorni, da agosto. Va assolutamente riconosciuta l’eccellente ‘vista lunga’ del direttore Caldarola, che lo ha portato a Bitonto, e posso affermare con certezza - conclude Fanelli - che il futuro di Michele sarà roseo perché è un ragazzo e un atleta splendido, di quelli che ogni allenatore vorrebbe moltiplicare per ventidue nella propria rosa». Altra grande soddisfazione per il Settore Giovanile del Bitonto Calcio e per tutta la Cassano sportiva.