Festa del Mare a Bari: si cominica stasera con il cassanese Gaetano Partipilo e Boom Collective

Si apre stasera la quarta edizione di Festa del Mare, promossa dalla Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” con la consulenza artistica del Comune di Bari.

Alle ore 21, sul palco allestito sulla piazza del mare del waterfront di San Girolamo la vitalità incontenibile di Gaetano Partipilo e Boom Collective, un progetto musicale di ampio respiro che mette insieme alcuni dei migliori talenti pugliesi in un dialogo insolito tra linguaggi eterogenei.

Voce sassofonistica dal sound inconfondibilmente “fuori dal coro” ed esponente di punta della scena jazz italiana, Partipilo continua a seminare audacia con il suo ultimo lavoro compositivo, riunendo per un “ritratto di famiglia”, musicisti di una Puglia molto generosa e creativa in ambito musicale.

Il risultato è un lavoro corale dalla vitalità incontenibile: un progetto di ampio respiro con una varietà di linguaggi eterogenei. La sfida del Boom Collective, la cui idea nasce nel 2017, è quella di far dialogare la scrittura di Partipilo, ricca e cangiante, fra gli stili e i linguaggi già ben definiti degli artisti che fanno parte del collettivo.

Partipilo è riuscito così a tradurre in nuova musica, senza incastrarla in stereotipi, i singoli linguaggi dei musicisti e riversarli in un melting pot vitale, solare e di estrema godibilità; ha messo assieme stili ed umori che denotano uno sguardo avanti e oltre l'Atlantico, aggiornato e di spessore.

Si ricorda che dal 6 agosto 2021 è necessaria la certificazione verde covid-19 (green pass) per accedere a qualsiasi evento: pertanto all’ingresso sarà obbligatorio esibire la certificazione verde covid-19 in digitale o su carta, unitamente a un documento d'identità.