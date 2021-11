La cassanese Marianna Pontrandolfo su Antenna Sud conduce «Una zampa in piu'»

Partirà venerdi 5 novembre alle ore 18.30 su Antenna Sud il nuovo programma "Una zampa in piu". A fare gli onori di casa, la conduttrice e giornalista cassanese Marianna Pontrandolfo, già protagonista in famosissimi programmi nazionali tra cui: Uomini e Donne, Buona Domenica, Amici Libri, Ciao Darwin, Avanti un’altro nel ruolo di personaggio misterioso del minimondo, tutti su Canale 5, e Cristina Parodi Live su La7.

La Pontrandolfo a l'anestesista veterinario Debora Campanile daranno consigli pratici su come prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe e non solo, anche grazie all’aiuto di esami approfonditi in studio e tutorial su come prevenire, curare ed approfondire le malattie delle diverse razze canine. Si parlerà anche delle diversità tra razze e dei diversi temperamenti, di cani talentuosi e cani eroi, che hanno aiutato l'uomo a superare momenti difficili. In studio anche il "velino", il coniglietto Fefè, che porterà alla conduttice le domande inviate dai telespettori, coadiuvato dall'aiuto di Savino Volpicella. Il programma prodotto da Antenna Sud, grazie a Domenico Distante e dalla 3VM di Savino Volpicella e Mauro DeFeudis, sarà in replica domenica 7 Novembre alle 10.30.