Gaetano Partipilo al Teatro Forma di Bari per l’anteprima nazionale di “Leave&Meet”

Venerdì 3 dicembre, presso il Teatro Forma di Bari, si terrà l’anteprima nazionale di “Leave&Meet” il nuovo album del sassofonista e compositore cassanese Gaetano Partipilo e il suo Boom Collective in uscita il 12 novembre per Auand Records. L’evento, parte dei festeggiamenti dei 20 anni della label pugliese, è organizzato in collaborazione con Node e Eskape. Saranno due i turni per il concerto più atteso dell’anno: alle ore 20 e alle ore 21.30. Line-up d'eccellenza per una serata imperdibile: con Gaetano Partipilo (alto sax, keyboards) ci saranno Angela Esmeralda (vocals), Seby Burgio (keyboards), Federico Pecoraro (bass) e Dario Congedo (drums). “Leave&Meet” nasce dall’esigenza di un incontro virtuale, in un abbraccio quasi telepatico, e dal desiderio di realizzare un momento di condivisione artistica tra musicisti confinati nelle proprie abitazioni durante il lockdown. Si tratta di un’opera di complessa ed elaborata costruzione, in cui a una prima fase di ideazione e scrittura dei brani, durante il primo lockdown della primavera 2020, ha fatto seguito l’individuazione dei musicisti e la registrazione a distanza di quasi tutto il materiale sonoro. “Leave&Meet”, pubblicato da Auand Records e promosso con il sostegno di Puglia Sounds - Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021, sarà disponibile in CD e su Bandcamp da venerdì 12 novembre. L’album nelle 12 tracce che lo compongono (di cui 10 a firma di Partipilo) vede infatti l’alternarsi di ben 11 musicisti, 2 vocalist, più lo stesso leader ai sassofoni, tastiere e sintetizzatori. Si tratta di un’opera cangiante e sfaccettata, in cui ogni brano fa storia a sé, ma di cui “Puglia”, che non a caso apre l’album, meglio ne riassume i sentimenti e il concept artistico e compositivo.

Qui l'acquisto del biglietto dello spettacolo