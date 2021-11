Riparte stasera sul Canale 13 di Antenna Sud la nuova edizione del Contest di CARISMA to SANREMO JUKE BOX, un progetto comune della rete televisiva e del cantautore e produttore discografico cassanese Moreno De Ros, al quale da due anni è stata affidata la direzione artistica del programma. Il contest vede per la prima volta una stretta collaborazione tra il marchio di Carisma di Antenna Sud e il marchio di JUKE BOX di Moreno De Ros, che in relazione alla tappa conclusive dell'evento che si terrà proprio nella città del Festival della Canzone Italiana, si è voluto nominare “Sanremo JUKE BOX”, per creare una distinzione dal consueto appuntamento estivo nato ben oltre 15 anni na Cassano. L'evento ideato da Moreno De Ros è una vera e propria “vetrina” artistica nella quale si esibiscono tantissimi giovani artisti provenienti da tutto il Sud. Una occasione importante per dare visibilità ai tanti talenti del nostro Sud che in cerca di affermazione, trovano in questo evento una vera opportunità per far conoscere le proprie capacità nell'ambito musicale ai tanti addetti ai lavori: basti pensare che il vincitore della precedente edizione 2020 - Gaetano Schettini di Bitonto – è uno dei partecipanti del programma ALL TOGETHER NOW, in onda su Canale 5. Il programma di questa edizione sarà ricco di molte novità. Infatti, oltre a cantanti e cantautori, la trasmissione vede due nuove categorie, quella della Tribute Band e quella della Danza, dai gruppi danzanti, al passo a due, ai singoli ballerini. Un modo quindi per dare spazio ad altre tipologie e discipline artistiche. La trasmissione vede inoltre l’intervento di molti ospiti, ma uno fra tutti è il cassanese Giuseppe Guida (comico – attore) nelle vesti di uno strampalato “artista” che interverrà durante le puntate con qualche gag esilarante. I giovani artisti in gara nel contest saranno ascoltati da una attenta giuria di qualità capitanata dallo stesso Moreno De Ros e da Gessica Canova (Vocal Choach Performer) Rita Giannuzzi (Insegnante di Danza e Coach Musical e Terry Di Gennaro (Vocal Choach Fashion. A presentare l'evento ci saranno i due conduttori Valentina Portoghese e Bruno Divino. La Finalissima del contest di SANREMO JUKE BOX si terrà in diretta tv nella città di Sanremo in concomitanza con il prossimo Festival della Canzone Italiana 2022, proprio nella prestigiosa Struttura Ospitality del Festival di CASA SANREMO.

Per coloro che vogliono prendere parte al contest in qualità di partecipanti nella sezione del Canto o Danza, è possibile inviare un Messaggio Whatsapp con i propri dati al 320-7128453