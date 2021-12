Riapre a Cassano il Cineteatro Apulia ed è subito..."Encanto"

Dopo un lungo stop ripartono le proiezioni al cineteatro Apulia. Installato nei giorni scorsi il nuovo proiettore, i setti soci dell'associazione Apulia Country - nuovo gestore dell'ex "Vittoria" da ormai due anni - riprendono l'attività, bloccata nel 2020 dalla pandemia e poi dalla necessità di riaggiornare la strumentazione tecnica. Alle 17 di oggi si spegneranno le luci in sala e si riaccenderà lo schermo per proporre agli amanti cassanesi della "settima arte" le magie di "Encanto", l'ultima pellicola della Disney. Una singolare coincidenza: la Disney ha scelto per questo film di animazione un arrangiamento musicale scritto da un giovane compositore cassanese, Christian Ugenti, ormai affermato a livello internazionale, con collaborazioni importanti (come quella con Tom Gire, compositore americano di “Pirati dei Caraibi”) ed esibizioni in celebri contesti come la Carnegie Hall a New York. Non solo film comunque: allo studio dell'associazione cassanese tante altre iniziative, per portare a Cassano, finalmente, cultura e divertimento.

Qui è possibile prenotare il biglietto di ingresso