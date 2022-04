«Fa terapia con le api»: Vicky Gravinese protagonista a "I Soliti Ignoti" su Rai Uno

L'apicoltrice cassanese Vicky Gravinese è stata ospite ieri sera dello show televisivo "Soliti Ignoti" su Rai Uno. Gravinese è stata tra i partecipanti al gioco della fortunatissima trasmissione condotta, dopo il Tg delle 20, da Amadeus. Per l'intraprendente imprendritice di cassano è stata l'occasione per promuovere davanti al numerosissimo pubblico televisivo che segue lo show della rete ammiraglia della Rai il suo "Alveare da Favola", il suo progetto d’impresa, tra l'altro vincitore del bando “Pin – Sblocca il tuo futuro”, promosso dalla Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti e finanziato con risorse del FSE Puglia e del Fondo per lo Sviluppo della Coesione. Cassanese doc, Vicky per anni si è dedicata alla conoscenza e all’esplorazione del territorio e ha fatto tantissimo volontariato per l’ambiente e per la cultura. Laureata in Beni Enogastronomici e in Tecnologie Alimentari, ha scritto una tesi sulla Caratterizzazione dei Mieli Pugliesi. Dal 2016 è iscritta all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione Ambasciatrici Mieli Italiani. Operatrice di masseria didattica ed educatrice ambientale, lavora con il CREA-Api e coordina la Comunità Slow Food Puglia for Bees. Il suo "Alveare da Favola" oggi è una realtà "multifunzionale", come ha raccontato a CassanoLive tempo fa: non solo produce mieli pregiatissimi nei suoi alveari “a impatto leggero” e responsabile, ma nel suo "apiario olistico", sulle colline cassanesi, è possibile anche praticare l'apiterapia e tante altre attività a contatto con la natura. Gravinese non è l'unica cassanese ad essere staa protagonista dello show condotto da Amadeus: nel 2020 partecipò alla trasmissione anche Ivan Aloisio, titolare della start up "Fortunale", azienda con sede a Cassano che realizza capi con lana biologica.