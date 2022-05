Disponibile in digitale "Tanto tutto passa": il brano di Gaia Gentile che anticipa il nuovo album

Grazie al sostegno di Puglia Sound, da oggi, giovedì 19 maggio, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Tanto tutto passa”, il brano della cantante pugliese Gaia Gentile che anticipa il nuovo album in uscita il 26 maggio. “Tanto Tutto Passa” è quel tipo di canzone che può regalare una vampata di ossigeno a chi l’ascolta. Bisognerebbe armarsi di entusiasmo e leggerezza per vivere bene fino in fondo. Le ansie e i problemi quotidiani sono sempre tanti, ma poi passano e a quel punto ti accorgi che ti rimangono le cose essenziali, le emozioni. «Ricordo di aver preso in mano l’ukulele con l’idea di scrivere qualcosa di liberatorio ed è nata in scioltezza “Tanto Tutto Passa”. Per mia natura, per fortuna, non mi prendo mai troppo sul serio e nonostante i miei momenti di down, provo a mantenere sempre un ottimismo di base che ho bisogno poi di trasmettere anche in musica – racconta Gaia Gentile – Non ne posso più delle lamentele che si sentono in giro, c’è bisogno di entusiasmo in questa strana e meravigliosa storia che è la vita» Per la realizzazione del nuovo album in uscita il 26 maggio, Gaia Gentile durante la sua tournée in Brasile ha collaborato con artisti del calibro di Alegre Correa, chitarrista della band The Zawinul Syndicate, vincitori del Grammy Award 2009 come miglior album di jazz contemporaneo "75" e Sandro Haick, produttore e direttore musicale di molti progetti che vantano la vittoria dei Latin Grammy. Sempre in Brasile, l’artista ha registrato un vlog, “Cocco, in viaggio con Gaia Gentile”, composto da 6 puntate andate in onda su Telenorba e commentate in diretta dalla stessa Gaia nel programma “Pomeriggio Norba”, condotto da Mauro Pulpito. Gaia Gentile, classe 1992, è una cantante, cantautrice e performer cassanese. Ha iniziato la carriera artistica all’età di 17 anni, girando quattro continenti: dall’Algeria alla Germania, dagli Emirati Arabi Uniti alla Malaysia, Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Sry Lanka, Thailandia, Birmania, Kuwait, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Argentina, Cile, Zimbawe, Zambia, Svizzera, Russia. Ha partecipato come vocalist al programma televisivo Rai “Ballando Con Le Stelle” nell’orchestra di Paolo Belli. Ha collaborato con artisti del calibro di Caparezza, Noa, Giò di Tonno, The Swingle Singers, Mario Rosini, Vinicio Capossela, Paolo Vallesi. Di pari passo ha alimentato la passione per il musical e la recitazione, conseguendo il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma. Nel 2021 ha preso parte ad una tournée in Brasile dove ha potuto esibirsi con pluripremiati artisti brasiliani, vincitori di numerosi Grammy, come Sandro Haick e Alegre Correa, con cui ha iniziato importanti collaborazioni che hanno portato, tra le altre cose, alla realizzazione del nuovo album di prossima uscita.