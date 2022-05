"Tanto tutto passa", presentazione "live" per il disco di Gaia Gentile a Bari

Grazie al sostegno di Puglia Sound, da domani, giovedì 26 maggio, sarà disponibile in fisico e in digitale “Tanto tutto passa”, il nuovo album della cantante cassanese Gaia Gentile. Il disco sarà presentato per la prima volta live, sempre domani, presso l’Anchecinema di Bari (Corso Italia, 112 – ore 21.00). È possibile acquistare i biglietti al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/gaia-gentile/180492. Durante la serata, Gaia Gentile, accompagnata da Nicolò Pantaleo (sax baritono), Paolo Debenedetto (sax contralto), Antonello Boezio (chitarra), Antonio Maggi (batteria) Gabriele Semeraro (piano) e Vittorio Bruno (basso) presenterà tutti i brani del suo nuovo disco “Tanto Tutto Passa”. Per la realizzazione del nuovo album, Gaia Gentile durante la sua tournée in Brasile ha collaborato con artisti del calibro di Alegre Correa, chitarrista della band The Zawinul Syndicate, vincitori del Grammy Award 2009 come miglior album di jazz contemporaneo "75" e Sandro Haick, produttore e direttore musicale di molti progetti che vantano la vittoria dei Latin Grammy. Sempre in Brasile, l’artista ha registrato un vlog, “Cocco, in viaggio con Gaia Gentie”, composto da 6 puntate andate in onda su Telenorba e commentate in diretta dalla stessa Gaia nel programma “Pomeriggio Norba”, condotto da Mauro Pulpito. L’album “Tanto Tutto Passa” è un gioco di suoni e parole che racchiude tutta l’esperienza vissuta e assaporata in giro per il mondo. Il disco è composto da 10 brani scritti da Gaia Gentile insieme a Nicolò Pantaleo e Antonello Boezio, in ogni traccia c’è la voglia di sorprendere in maniera originale, senza prendersi mai troppo sul serio. Ogni brano del disco vuole far sì che chi lo ascolta possa intraprendere a sua volta un viaggio. «Questo album è per me una nuova prova di maturità. È un viaggio che regala leggerezza a chi lo ascolta, un viaggio nel mio essere donna e nei miei sogni, ma anche un viaggio in giro per il mondo e nei posti del cuore – racconta Gaia Gentile – Se la musica viaggia a velocità quasi estreme, questo disco aiuta ad alleggerire, provando a far fermare il tempo e lo spazio per dimenticare le ansie e le paranoie, perché infondo: “Tanto Tutto Passa”» Questa la tracklist: “Tanto tutto passa”, “Tu sei”, “Come in un film”, “Smack”, “Mi dispiace” “Metti che”, “Non correre”, “Cocco”, “Sono fortunata” e “Come in un film (radio edit)”.