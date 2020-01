Concerto dell'Epifania in chiesa madre con Coro Accordium e Orchestra Sonum Philharmonica

La Pro Loco "La Murgianella" di Cassano delle Murge, con il patrocinio della Regione Puglia ed in collaborazione con il Coro Polifonico Accordium, diretto dal maestro Francesco Tritto accompagnato dall'orchestra Aura Sonum Philharmonica, presenta il Concerto dell'Epifania 2020 che si terrà il 6 gennaio alle ore 19.30 presso la Chiesa Madre di Cassano delle Murge.

Voce solista la nostra concittadina Gaia Gentile. Presenta Doralisa Campanella.

Il programma prevede:

Và pensiero

Adeste fideles

Stulle Ncht

Deborah's theme

Intermezzo Cavalleria

Deck the Hall

The first nowell

Nuovo Cinema Paradiso

Hallelujah

Can't help falling in love

Stand by me

Hail Holy Queen

Amen



Ingresso è libero.