Il Volley Cassano batte il Mottola: la promozione in serie C è a un passo

Vittoria importante in chiave promozione per l'Asd Volley Cassano ieri sera al PalaVitarella. Le tigri allenate da mister Antonio Masiello hanno battuto in rimonta la Cremeria Mottola nella terza gara dei play off di Serie D maschile, girone 2. Dopo aver perso il primo set 21-25, la squadra cassanese ha reagito conquistando i tre punti in palio e vincendo per 3 set ad 1 (25-19 25-15 25-15). Una prova di forza che regala alla Volley Cassano il primo posto in classifica nel girone, a pari punti con la Pallavolo Gioia, prossima avversaria delle tigri sabato 14 maggio. Ad un punto segue il Volley Club Locorotondo, più staccato il Mottola con un solo punto conquistato. La squadra cassanese ha chiuso la regular season al secondo posto - con appena due punti di distacco dal Lucera, primo in classifica - conquistando i play off per il salto nella serie superiore. Le prime quattro squadre di ciascun girone di Serie D hanno formato due mini gironi da quattro squadre. Le prime due classificate dei due gironi di promozione staccano il pass per la serie C. Le terze e le quarte classificate, invece, si scontrano in maniera incrociata per gli ultimi due posti disponibili per il salto di categoria. Insomma, per l'Asd Volley Cassano, prima in classifica nel suo girone, la promozione in serie C è veramente ad un passo.