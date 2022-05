Vittoria di carattere per la Volley Cassano nei playoff promozione

Nella terza giornata dei playoff per la promozione in serie C, i ragazzi guidati da Antonio Masiello hanno affrontato e battuto la Cremeria Mottola per 3 set a 1. Le ''tigri'' scendono in campo con il sestetto tipo: Masiello palleggiatore in diagonale con Boccuto, Porfido e Bruno martelli, Mincuzzi e Raimondi centrali e Lovecchio libero. L'approccio al match è dei migliori. La costante intensità al servizio e l'efficacia in attacco consentono di conquistare subito un buon vantaggio, mettendo Mottola in difficoltà. A metà set, però, i cassanesi iniziano a calare in tutti i fondamentali, aumentano le difficoltà in ricezione, la precisione viene meno e il nervosismo sale. I mottolani ci credono e break dopo break ,approfittando del momento no delle tigri, passano in vantaggio. Mister Masiello prova a mischiare le carte con l’ingresso di Monfreda e il doppio cambio Spinelli - Petruzzellis, ma Mottola è più cinica e porta a casa il primo set(21-25). Il calo ingiustificato del primo set non smorza la grinta e l'entusiasmo delle tigri. Nel secondo parziale Mister Masiello schiera la stessa formazione del primo set con D'Erasmo che supporta Lovecchio nel ruolo di libero. I cassanesi scendono in campo con la giusta mentalità e così come nel primo parziale l'approccio è ottimo. Da questo momento in poi non c'è storia. Spinti e galvanizzati dal caloroso pubblico del PalaVitarella, i ragazzi di coach Masiello mantengono alta l'intensità di gioco e con una buona ricezione ,che permette al palleggiatore cassanese di smistare il gioco in maniera ottimale,conquistano il secondo set(25-19). Nel terzo e quarto parziale, con i cassanesi ancora più cinici e determinati, il copione non cambia. L’ottima fase break, la fluidità del cambio palla e l’efficacia in attacco e al servizio consentono alle tigri di mettere sotto pressione Mottola e conquistare entrambi i parziali per 25 a 15.

Risultato finale,dunque, di 3 a 1 (21-25,25-19, 25-15, 25-15) a favore della Volley Cassano. Vittoria e tre punti molto importanti in questo girone playoff equilibrato. Dopo la terza giornata di andata, la classifica vede la Volley Cassano , insieme alla Pallavolo Gioia, in testa a quota sei punti, seguite dal Locorotondo (5 punti) e Mottola (1 punto). Ricordiamo che le prime due posizioni del girone playoff garantiscono la promozione in Serie C. La terza e quarta classificata dovranno invece affrontare la terza e quarta dell’altro girone Playoff, per decretare le ultime due promozioni disponibili.

Adesso testa al prossimo weekend, quando inizierà la fase di ritorno, con la Volley Cassano che affronterà proprio la Pallavolo Gioia, con cui condivide il primato. Appuntamento a Sabato 14 Maggio ore 17,30 al PalaCapurso di Gioia del Colle. Sosteniamo i nostri ragazzi!