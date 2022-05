Volley Cassano, dopo la stop a Gioia si cerca il riscatto nella sfida casalinga con il Locorotondo

Nell'ultima gara disputata nel girone Playoff le tigri hanno ceduto per 3 set a 0 contro i padroni di casa della Pallavolo Gioia. Gli uomini di mister Masiello non sono riusciti a scendere in campo con la giusta cattiveria e il giusto atteggiamento. Sottotono in tutti i fondamentali non sono mai entrati completamente in partita. Passo falso che può starci dato l'equilibrio che caratterizza il girone 2 dei Playoff promozione. L'importante adesso è metabolizzare la sconfitta e preparare al meglio la prossima gara. Sabato 21 Maggio le tigri ospiteranno al PalaVitarella il Volley Club Locorotondo. La gara di sabato, a questo punto, è decisiva e importantissima per raggiungere le prime due posizioni in classifica che garantiscono la promozione diretta ed evitare lo spareggio. Servirà carattere, grinta e un ottima prestazione insieme anche al caloroso supporto dei tifosi, che ha sempre contraddistinto le gare casalinghe, per tentare di raggiungere l'obiettivo. Appuntamento, dunque, a sabato 21 maggio ore 18,30 al PalaVitarella di Cassano delle Murge. Riempiamo il palazzetto e sosteniamo i ragazzi!