Volley Cassano, la promozione in C passa da Fasano

Sabato scorso è andata in scena, presso il Pala Vitarella di Cassano delle Murge, gara 1 della finale dei Playoff per la promozione in serie C. Gli uomini di mister Masiello hanno affrontato e superato la Pallavolo Fasano per 3 set a 2. Un match caratterizzato da alti e bassi e una vera e propria altalena di emozioni. La gara è partita nel migliore dei modi con i padroni di casa che hanno subito mostrato una buona intensità di gioco mettendo in difficoltà la ricezione e il gioco avversario e conquistando così il primo set per 25 a 17. Nel secondo set, con i fasanesi che cercano una reazione, c'è più equilibrio. Si gioca punto a punto, ma alla fine gli eccessivi errori dei cassanesi e i break in battuta degli avversari consentono al Fasano di chiudere il set a suo favore per 25 a 20. Nel terzo set le tigri scendono in campo più compatte e con più determinazione e grinta. Questo permette ai cassanesi di mettere nuovamente in difficoltà il Fasano e di conquistare il secondo parziale 25 a 22, passando nuovamente in vantaggio per 2 set a 1. La prima fase del quarto parziale è anch'essa caratterizzata dall'equilibrio. Successivamente però a metà set gli uomini di Masiello subiscono un calo sul piano fisico e mentale, dovuto anche alla temperatura cocente, e vengono sorpresi dagli avversari che portano quindi la partita al tiè break. Il quinto set si presenta come una vera e propria resa dei conti. I cassanesi si approcciano bene al tiè break: con la giusta cattiveria e con il sano agonismo si portano subito sul 3 a 0. Break dopo break le tigri riescono ad aumentare il vantaggio smorzando l'entusiasmo della squadra avversaria che vede quindi trionfare i padroni di casa per 15 a 9. Vittoria fondamentale per la Volley Cassano che a questo punto si porta in vantaggio nella serie finale. Adesso per la promozione in C è necessaria un'altra vittoria da ottenere in trasferta a Fasano o nell'eventuale gara 3 tra le mura casalinghe. Appuntamento, quindi, a Domenica 12 Giugno ore 18 presso il Tensostatico di Fasano!