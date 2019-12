Colpo in trasferta dell'ASD Volley Cassano: 3 a 0 netto a Santeramo

Avversari rognosi, tifo bollente:gli atleti dell’ASD Volley Cassano sapevano che l’ultimo match di campionato del 2019 sarebbe stata una partita speciale e difficile.

Ma grazie ad un allenamento intenso, sul piano fisico ma anche mentale, la squadra cassanese ha centrato la vittoria in trasferta contro la New Volley Raf nell'ottava di campionato.

Un 3 a 0 netto e voluto quello ottenuto in trasferta al PalaVitulli di Santeramo (19-25, 17-25, 24-26 i parziali).

Mister Masiello ha preparato i suoi fin nei minimi particolari: in settimana ha riprodotto le difficili condizioni ambientali della trasferta santermana facendo allenare i suoi sotto i rumori del tifo avversario, diffusi in palestra tramite delle casse acustiche.

Un metodo nuovo, mai visto dalle nostre parti, neanche nei tempi gloriosi della Serie B, che ha permesso ai giocatori di calarsi perfettamente nell’ambiente che avrebbero ritrovato la domenica sul campo della vicina Santeramo.

Un modo per aumentare il livello di sopportazione mentale e restare concentrati sul campo, senza pensare minimamente a quello che succedeva sugli spalti.

Ha funzionato, e alla grande.

La gara è andata a gonfie vele sin dall'inizio.

I giocatori pronti a "gettare il sangue" sul campo pur di portare a casa il risultato: troppo importante prendere i tre punti per non rimanere troppo staccati dalla New Mater.

Anche gli allenamenti sul servizio hanno dato i loro frutti: un’altra chiave della vittoria cassanese.

Notevole la prestazione del libero Monfreda, che, nonostante un infortunio e il sanguinamento dal ginocchio, ha chiuso stoicamente l’incontro con una prestazione superlativa.

Non sono mancati i momenti di calo, sempre dietro l'angolo, tra secondo e terzo set, ma nel finale un muro puntuale e un attacco da "zona 2" hanno chiuso la gara sul punteggio più favorevole.

L’ASD Volley Cassano tiene la seconda posizione con 20 punti, staccata di una sola lunghezza dalla BCC New Mater, ieri vincitrice a Gioia.

Ora la pausa natalizia. Meritata