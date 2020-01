"Sport di Tutti": per le domande c'è tempo fino al 16 gennaio

C'è tempo fino al 16 gennaio per fare sport a Cassano in maniera del tutto gratuita.

Infatti c’è anche la ASD Volley Cassano tra le società ammesse al progetto “Sport di Tutti – Edizione Young”, il programma del CONI per l’accesso gratuito allo sport realizzato attraverso Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate.

«Attraverso un modello di intervento sportivo e sociale - si legge nella presentazione del programma -, “Sport di Tutti” mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.

L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce di popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

“Sport di tutti” vuole, dunque, garantire il diritto allo sport a ragazzi e famiglie in condizione di svantaggio economico, incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica, supportare le associazioni sportive e offrire servizi alla comunità di riferimento».

L’impegno – dunque - è quello di garantire ai bambini e alle bambine di partecipare ad una attività sportiva, godendo dei benefici di salute e relazionali che lo sport in generale è in grado di offrire.

Il progetto, in particolare, è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Le famiglie dovranno presentare domanda di partecipazione (disponibile sul sito www.sportditutti.it o accedendo direttamente al portale area.sportditutti.it o ancora in forma cartacea rivolgendosi alla Volley Cassano) entro le ore 16:00 del 16 gennaio 2020, inserendo i dati anagrafici e la fascia di reddito di appartenenza e il numero dei componenti del nucleo familiare (presentando certificazione ISEE riferita all’anno 2018).

Le domande verranno valutate da Sport e Salute e successivamente, a seguito di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, i ragazzi potranno cominciare a fare sport con l’associazione sportiva Volley Cassano in maniera gratuita per le famiglie.

La Volley Cassano è a disposizione delle famiglie interessate anche per aiutarle nella compilazione della domanda di partecipazione.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’associazione direttamente presso il Polisportivo Comunale di via Grumo o telefonicamente al numero del referente Antonio Masiello 335 8032164 o via mail a info@volleycassano.it. O ancora attraverso i canali social della Volley Cassano su Facebook o Instagram.

Tutte le info su www.sportditutti.it