Ancora un successo per l'ASD Volley Cassano: 3 a 1 alla Fincons Group Bari

Buona vittoria per l’ASD Volley Cassano che in trasferta regola la Fincons Group Bari, ultima in classifica nel Campionato Regionale di 2° Livello Serie D Maschile Gir. A.

Alla fine le “tigri” cassanesi lasciano un solo set ai padroni di casa sul campo della palestra del Liceo Amaldi di Bitetto. Questi i parziali: 17-25, 14-25, 26-24, 17-25.

C’è soddisfazione per i punti e per la prestazione, anche se l’obiettivo, visto il livello degli avversari, era quello di chiudere il match con un 3 a 0 tondo.

Questo solo per mantenere la concentrazione alta: gli atleti di Masiello sono attesi, infatti, da un doppio confronto con il Terlizzi (terzo in classifica) e il Manfredonia (secondo in campionato, proprio con l’ASD Volley Cassano) che chiuderà il girone di andata.

Ma i guai fisici di qualche componente della squadra non hanno consentito di centrare l’obiettivo; in regia non c'era la possibilità di cambi, visto che Guaricci era febbricitante: anche se presente in panchina, ha lasciato il compito per tutto il match ad Angelo Masiello.

Dalle parti del PalaVitarella, insomma, sono molto esigenti: si pretende sempre il massimo. Il calendario lo pretende.