Passo falso dell'ASD Volley Cassano: perso lo scontro diretto con il Terlizzi

Brutta sconfitta interna per l’ASD Volley Cassano.

Le “tigri” di mister Masiello hanno perso 3-1 contro la Doni Bomboniere Terlizzi nella partita della decima giornata del Girone A di Serie D, giocata al PalaVitarella.

Una “legnata” contro avversari diretti in campionato che allontana dalla vetta il team cassanese , frenandone, almeno per il momento, le ambizioni.

L’ASD Volley Cassano resta in scia delle prime in classifica con 23 punti, a due sole lunghezze dalla capolista Webbin Volley Club Manfredonia e ad uno dalla BCC New Mater di Castellana e dalla Doni Bomboniere Terlizzi, affrontata sabato al PalaVitarella.

Sulla strada il Cassano ha trovato una squadra tecnicamente allo stesso livello, scesa in campo però con grande determinazione e voglia di vincere.

ASD Volley Cassano all’altezza della sfida solo nel primo set, brava a sfruttare a sfruttare qualche errore degli avversari.

Ma nel secondo, nel terzo e nel quarto set gli avversari hanno aggiustato il tiro e la partita è cambiata nettamente.

Questi parziali della sconfitta: 25-22, 24- 36, 19-25 e 22-25.

La squadra di Masiello veniva da una settimana non andata benissimo in fatto di preparazione al match: ritmo troppo lento in allenamento che inevitabilmente ha influito sulla prestazione in partita.

La sconfitta per 3-2 del Webbin Volley Club Manfredonia sul campo della RedFox di Barletta addolcisce un po’ l’amarezza della squadra cassanese.

Proprio il Manfredonia ospiterà il Cassano nella prossima giornata: una gara che varrà molto di più dei punti in palio.