ASD Volley Cassano sconfitta a Galatina: è fuori dalla Coppa Puglia

Ancora una sconfitta per l’ASD Volley Cassano.

In Salento, le “tigri” di Antonio Masiello vengono sconfitte nei quarti di finale di Coppa Puglia dallo Showy Boys di Galatina.

Tre a uno il punteggio finale a favore dei padroni di casa (23 a 25, 25 a 13, 25 a 18 e 25 a 12 i parziali dell’incontro) e team cassanese purtroppo fuori dalla competizione e dalla Final Four che si gioherà nella settimana di Pasqua.

Parte bene la squadra di Masiello che si tiene incollata nel primo set agli avversari riuscendo a superarli nel finale. Ma poi inizia un altro match, con l’ASD Volley Cassano che non riesce a ingranare lasciando campo libero agli avversari che conquistano agevolmente gli altri tre set.

È stata comunque una gara di esperimenti, con un occhio al campionato, forse vero obiettivo della squadra cassanese: Addabbo libero, Monfreda laterale, Masiello in regia e Boccuto opposto; Bitetti opposto e Boccuto laterale nel set finale. Insomma: cambi, prove per trovare soluzioni che possano tornare utili in corso di stagione.

E il campionato, infatti chiama: sabato c’è la prima di ritorno a Locorotondo.

Sulla carta una partita non difficile (il Volley Club è terz’ultimo in classifica), ma è nelle situazioni apparentemente più facili che si nascondono le peggiori insidie.

Per gli atleti di Masiello in settimana urge ritrovare grinta e morale.