"Nella tana delle tigri la classifica non conta nulla", la Volley Cassano batte la capolista

«Nella nostra tana la classifica non conta nulla».

È il commento di capitan Ragucci dopo la strabiliante prestazione delle “tigri” dell’ASD Volley Cassano che ieri sera, al PalaVitarella, hanno fatto di un sol boccone la capolista BCC New Mater di Castellana Grotte.

Uno splendido 3 a 0 cercato, voluto a tutti i costi.

Partita tirata nel primo set, vinto dagli uomini di mister Masiello per 29-27.

Poi la Volley Cassano si è aggiudicata più agevolmente i due successivi parziali: 25-19 nel secondo, 25-22 nel terzo.

«Siamo fieri – è ancora il commento dei protagonisti - di aver raggiunto questo piccolo obiettivo che ci eravamo imposti, che ci proietta nella zona ancora più calda della classifica, che accorcia ancora di più le distanze tra le favorite del girone».

Le “tigri”, infatti, hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra che può giocarsela con tutti in questo campionato.

Sabato il Cassano ha giocato una partita senza errori dominando di fatto l’incontro: la squadra ha tenuto in ricezione, nonostante le battute degli avversari fossero ficcanti, e ha saputo gestire le palle imperfette in attacco; anche in difesa non è andata male.

Con questa vittoria la Volley Cassano è balzata al secondo posto in classifica, a quota 30 punti, a sole 3 lunghezze proprio dalla BCC New Mater.

Ora si torna in campo sabato prossimo, 22 febbraio, in casa dell’altra formazione di Castellana Grotte, la MaterVolley, ma con una certezza in più: se la squadra continua a tenere il gioco come in questo ultimo match, le "tigri" di Masiello potranno togliersi in questa stagione ancora tante belle soddisfazioni.