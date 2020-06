Cassano Vecchia, degrado senza fine: «Serve una task force»

Una "task force" che si occupi del drammatico degrado in cui versa Cassano Vecchia.

A chiederne l'istituzione sono i cittadini del borgo antico, che stamattina hanno inviato all'amministrazione Di Medio la loro richiesta.

Amministrazione comunale duramente duramente criticata, qualche giorno fa, dagli stessi cittadini che in una nota facevano rilevare l'assoluto abbandono del borgo antico, sparito dall'azione politico-amministrativa della sindaca Di Medio e della sua maggioranza, nonostante le promesse elettorali.

«Il Movimento Cittadino dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge - scrive Oreste Iavazzo a nome dei cittadini del borgo antico -, a 9 mesi di distanza dal primo ed unico incontro/dibattito fra l’amministrazione ed i residenti del borgo antico, visto l’aumento delle criticità e del conseguente degrado del nostro centro storico, chiede di inserire come punto principale nell’ODG del prossimo consiglio comunale l’attuazione ed operatività di una vera "task force" dedicata esclusivamente al centro storico.

Nello specifico chiediamo di attuare un piano anti-degrado e pulizia del Centro Storico.

Passiamo dagli stabili occupati abusivamente o ipoteticamente non vivibili alla violazione del colore delle facciate delle abitazioni non previste nel piano regolatore, dalle deiezioni canine non raccolte ai rifiuti abbandonati per strada e alle innumerevoli altre violazioni dei regolamenti comunali.

Ne abbiamo sempre discusso ma sostanzialmente non si è mai fatto nulla di concreto, non si è mai presa sul serio la problematica DEGRADO NEL CENTRO STORICO dove le criticità nelle varie strade e vicoli del paese vecchio sembrano proliferare.

Chiediamo quindi la creazione di una Task Force così composta :

Angelo Giustino vice sindaco e assessore alla Legalità;

Carmelo Briano assessore alle politiche per la sostenibilità e tutela ambientale;

Michele Campanale assessore alla rigenerazione urbana e attività produttive commerciali;

Domenico Satalino responsabile ufficio tecnico;

Attivisti del Movimento dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge.

Alla Task Force chiediamo all’amministrazione di poter farsi portavoce e richiedere eventuale aiuto anche dell’Agenzia delle Entrate, della Polizia Locale ( interpellando anche i Carabinieri e Questura di Bari ), Asl e Tekno Servizi.

Obiettivi della Task Force :

Obiettivo principale è quello di affrontare i problemi legati alla vivibilità del centro storico come affitti e occupazioni abusive.

Pulizia, vanno attivate e previste dei lavaggi settimanali delle strade e vicoli andando ad individuare delle zone più degradate.

Formazione di speciali squadre di volontari che svolgano lavori di pubblica utilità a supporto degli interventi programmati dalla Task Force».

«Vogliamo concludere - scrive Iavazzo infine - con la stessa affermazione di 9 mesi fa, “in un periodo in cui la completa sfiducia verso la politica è ai massimi storici, la vicinanza ai cittadini sarebbe un bel segnale”».