Aggressione ai due agenti di Polizia Locale: obbligo di firma per il 31enne cassanese

Per il 31enne cassanese G.P. - che per futili motivi ieri mattina ha aggredito il comandante e un agente della Polizia Locale di Cassano - è stato disposto l’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Cassano per un periodo di 30 giorni.

Ad Altamura, presso la sezione distaccata del Tribunale di Bari, l'uomo - già con alcuni precedenti alle spalle - è comparso dinanzi al giudice, che dopo aver ascoltato le testimonianze dei due componenti della Polizia Locale, ha disposto la misura cautelare coercitiva.

L'uomo in aula si è scusato per il proprio comportamento.