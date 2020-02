Battista (PD): «Prematuro parlare di fronti comuni»

«Prematuro parlare di fronti comuni da più parti auspicati».

A dirlo la segretaria del Pd cassanese, Enza Battista, all'indomani dell'incontro dei gruppi consiliari di opposizione con la cittadinanza.

«Apprezzo sinceramente - scrive la Battista in una nota - i momenti in cui la politica incontra i cittadini e permette loro di confrontarsi, interrogarsi e discutere. Non posso che essere concorde con le valutazioni espresse nell’incontro delle opposizioni con la cittadinanza che sicuramente e in modo unanime bollano come fallimentare l’Amministrazione Di Medio sia nella ordinaria gestione della cosa pubblica, sia nella progettualità per la nostra comunità che è del tutto assente. Una visione asfittica del futuro della nostra cittadina e completa incapacità di dare risposte ai tanti problemi che sono stati sollevati e che non riescono a trovare risposte adeguate.

Abbiamo comunque necessità di fare un passo avanti. Bene raccogliere le denunce dei cittadini e ascoltare le puntuali rimostranze, ma a queste devono seguire puntuali risposte. Noi ci stiamo provando. Stiamo incalzando l’Amministrazione con progetti concreti che vanno al di là delle semplici idee e che aspettano solo di essere discussi. Mi riferisco alle nostre proposte sul futuro della ex Casa Bianca che ci ha visto interloquire con i vertici ASL e con il governo regionale o a una possibile soluzione circa il Polisportivo comunale che è in fase avanzata e che a breve sarà presentata all’Amministrazione e alla cittadinanza. Chiunque lo voglia è ben accetto nel portare avanti questi progetti e collaborare con noi, al di là del colore politico. Noi ci siamo.

Onestamente mi stupisce la grande attenzione data alla partecipazione del PD a quella iniziativa che ci è stata riservata dalla stampa locale. Non abbiamo mai escluso sinergie su temi amministrativi specifici. Riuscire a fare sintesi è sintomo di capacità politica e responsabilità nei confronti della comunità in cui viviamo e operiamo. Nell’ottica dell’assoluta trasparenza che mi sono da subito imposta come Coordinatrice del Partito Democratico che mi onoro di rappresentare dirò di più. A quel tavolo avrei voluto essere non semplice spettatrice, bensì attrice convinta al fianco del nostro Consigliere Comunale Amedeo Venezia a cui va il mio grazie e la mia stima.

Spero che nel futuro si creino davvero le opportunità e le condizioni per dare voce alla pluralità degli attori politici in un confronto paritario e senza primogeniture di sorta. Se l’intento è invece di asservire qualcuno che ha la necessità di vetrine per vantare i magri risultati raggiunti in quindici anni di attività politica il discorso cambia e, ovviamente, non può vederci assertivi. Non voglio comunque scadere in sterili polemiche che lasciano il tempo che trovano. I cittadini di Cassano sono molto più intelligenti di quanto molti non credino. Osservano e valutano con attenzione.

Prematuro parlare di fronti comuni da più parti auspicati e nelle modalità sottointese. Sicuramente dico si a collaborazioni sinergiche se queste possono dare risposte certe e adeguate ai tanti problemi della gente.Altre proposizioni sono al momento pura fantapolitica. Noi continuiamo a operare con progettualità concrete e sono particolarmente impegnata nel costruire un fronte unitario nel centrosinistra cassanese guardando con attenzione anche alle tante realtà associative presenti e operanti nel nostro territorio e ai movimenti civici che troveranno in me sempre una attenta e partecipe ascoltatrice e sostenitrice. Concordo pienamente con il Consigliere Del Re sulla necessità di mobilitare le migliori energie e competenze che sono presenti nella nostra comunità. A loro rivolgo un accorato appello affinché si mettano in gioco e diano il loro contributo. Partecipare attivamente alla vita politica cittadina è un dovere per tutti. E’ un buon punto di partenza».