Podebrady, tra gli azzurri per l’incontro internazionale di marcia c'è anche il nostro Di Sabato

C'è anche il cassanese Giuseppe Di Sabato tra gli azzurri convocati per l'incontro internazionale di marcia che si terrà a Podebrady, nella Repubblica Ceca, il prossimo 2 aprile 2022. Nella lista degli azzurri stilata dal direttore tecnico Antonio La Torre c'è anche il giovanissimo e talentuoso atleta dell'Amatori Atletica Acquaviva. Un ulteriore risultato di grandissimo prestigio per Di Sabato, che sta raccogliendo il duro lavoro fatto fino ad oggi e che gli ha permesso già di incamerare risultati di eccezionale valore, come l'ultimo conquistato a Pescara nel gennaio scorso, che fanno dell'atleta cassanese una vera promessa dell'atletica italiana. Della squadra azzurra fanno parte 12 marciatori, tra cui la nona classificata dei recenti Mondiali di marcia per team in Oman Valentina Trapletti e tre azzurri che nelle ultime stagioni hanno realizzato il primato personale sul tradizionale percorso boemo: Francesco Fortunato (1h19:43), Matteo Giupponi (1h19:58) e Andrea Agrusti (3h49:52 nella 50 km, stavolta in gara nella 20 km). Il programma dell’evento prevede i 20 km per le prove assolute e i 10 km per le gare under 20, nella quale sarà impegnato l'atleta cassanese.